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В Ростовской области коронавирусом заразились 388 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились 388 человек
Коронавирусом заразились еще 388 жителей Ростовской области. Общее число инфицированных в регионе достигло 61 046, отчиталось донское правительство.

Новые зараженные – жители 48 городов и районов области. Большинству из них – от 18 до 65 лет. Меньше трети проживают в Ростове-на-Дону.

Выздоровели за сутки 362 больных, за весь период пандемии – 50 581. Это без малого 83% от общего числа инфицированных.

Лечатся в стационарах 2 705 человек, переносят инфекцию дома 5 572 человека. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 219 пациентов.

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