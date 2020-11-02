В Ростовской области коронавирусом заразились еще 309 жителей

Еще 309 жителей Ростовской области 4 ноября получили положительные тесты на коронавирус, передает донское правительство.Общее количество инфицированных близится к 32 тысячам. При этом выздоровели уже свыше 25 тысяч больных, 298 – за последние сутки. Новые заразившиеся – жители 31 города и района Дона. Большинству – от 46 до 65 лет.Все еще болеют 5 619 человек. В стационаре находятся 1 996 пациентов, 165 – на аппаратах ИВЛ. Скончались за весь период пандемии 884 больных, 15 – в минувшие сутки.Напомним, в Ростовской области продолжают действовать ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Запрещены областные и городские спортивные соревнования, массовые мероприятия. Общепит работает только с 6 до 22 часов.