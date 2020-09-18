В Ростовской области число инфицированных коронавирусом перевалило за 20 тысяч

В Ростовской области за последние сутки выявили еще 178 инфицированных COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в регионе достигло 20 063 человек. Отметим, что 80,4% из них, или 16 127 больных, уже выздоровели. Актуальные на 20 сентября данные сообщило донское правительство.Положительные тесты на ковид сегодня получили жители 34 городов и районов Дона. В основном это люди в возрасте от 46 до 65 лет.Лечатся в госпиталях на данный момент 1 295 инфицированных жителей региона. Около двух тысяч находятся дома на самоизоляции с положительными тестами. В тяжелом состоянии - 79 пациентов. Они дышат с помощью аппаратов ИВЛ.Скончался за весь период пандемии 441 дончанин. Пятеро – в минувшие сутки.