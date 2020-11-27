Ростовская область бьет рекорды суточного прироста инфицированных коронавирусом

В Ростовской области зафиксирован новый антирекорд суточного прироста больных COVID-19. Коронавирусом заразились еще 330 дончан, сообщает 29 ноября правительство региона.Новые инфицированные – жители 45 территорий области. Большинству из них - от 46 до 65 лет. В общей сложности борются с инфекцией сейчас свыше шести тысяч жителей региона. Но только чуть больше двух тысяч лечатся в госпиталях. В тяжелом состоянии - 168 пациентов.За весь период пандемии COVID-19 диагностировали 39 673 дончанам. Выздоровели свыше 80% больных. Не перенесли коронавирус 1 311 человек. За последние сутки не стало 15 жителей региона в возрасте от 55 до 85 лет.