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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 648 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 648 человек
В Ростовской области число инфицированных коронавирусом увеличилось на 648 человек. По данным на 9 декабря, большинство зараженных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории выявили 37,5% случаев заболевания.

Диагноз подтвердился у людей от 46 до 65 лет (33,5%) и детей (8%). Также положительные результаты ПЦР-тестов получили пенсионеры. В числе инфицированных оказалось 15,3% жителей региона от 66 до 79 лет и 5,7% - старше 80 лет.

Всего с начала пандемии заболели 181 410 человек. По информации областного правительства, 9 042 из них не смогли побороть вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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