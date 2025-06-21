В Ростовской области с 1 июля подорожает газ

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Новые тарифы будут зависеть от потребления газа жителями. Приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите подорожают на 85 копеек, и теперь один кубометр будет стоить 9 рублей 15 копеек.Использование газовой плиты для приготовления пищи, нагрева воды и работы водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения станет дороже на 83 копейки. Цена за кубометр увеличится до 9 рублей 2 копеек.Газ для отопления и других целей, кроме отопления или выработки электроэнергии, будет стоить 8 866 рублей за 1 000 кубометров, что на 816 рублей больше, чем раньше.С 1 июля также вырастет стоимость электроэнергии. За киловатт-час в пределах социальной нормы придётся платить больше: с 5,24 рубля до 5,90 рубля.