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В Ростовской области 21 июня был самый длинный световой день в году

В Ростовской области 21 июня был самый длинный световой день в году
В 2025 году в Ростовской области самый длинный световой день был 21 июня, сообщил Николай Дёмин, директор астрономической обсерватории парка имени М. Горького.

Летнее солнцестояние — день, когда Солнце занимает самую северную точку на эклиптике. Обычно он приходится на 20 или 21 июня. Но иногда солнцестояние может случиться 19 июня, как это было в 1582 году и повторится только в 2488-м.

С этим событием световой день достигает максимальной продолжительности. Затем ночь становится длиннее, а день — короче.

Длина светового дня зависит от географического положения. На севере она может быть очень большой, а на юге — короткой.

В Ростове в 2025 году день продлится 15 часов 56 минут, а ночь — всего 8 часов 4 минуты. В Москве он будет еще длиннее — около 17 часов. А на Крайнем Севере солнце может не заходить вообще.
Фото: нейросеть
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