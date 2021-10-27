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Коронавирусом заболели еще 620 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 620 жителей Ростовской области
В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За сутки с 28 по 29 октября диагноз подтвердился у 620 человек. Это очередной рекорд за период пандемии.

Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. Там заболели 35,6% человек. Еще 28,1% выявили среди людей от 46 до 65 лет. Положительные результаты ПЦР-тестов получили и дети (16,5%).

Коронавирус подхватили и жители региона в возрасте от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории зафиксировали 16,1% случаев заражения. Пенсионеры старше 80 лет также оказались в числе заболевших (3,7%).

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 154 828 человек. По информации регионального правительства, 7 679 из них не смогли побороть опасный вирус.

Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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