Коронавирусом заболели еще 620 жителей Ростовской области

В Ростовской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За сутки с 28 по 29 октября диагноз подтвердился у 620 человек. Это очередной рекорд за период пандемии.Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. Там заболели 35,6% человек. Еще 28,1% выявили среди людей от 46 до 65 лет. Положительные результаты ПЦР-тестов получили и дети (16,5%).Коронавирус подхватили и жители региона в возрасте от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории зафиксировали 16,1% случаев заражения. Пенсионеры старше 80 лет также оказались в числе заболевших (3,7%).Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 154 828 человек. По информации регионального правительства, 7 679 из них не смогли побороть опасный вирус.