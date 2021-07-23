Коронавирусом заболели еще 392 жителя Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 392 человека. По данным на 27 июля, большинство новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 150 человек (38,3%).Среди людей от 46 до 65 лет положительные результаты тестов на коронавирус получили 128 человек (32,7%). Также заболели 55 пенсионеров от 66 до 79 лет (14%) и 22 - старше 80 лет. Растет и число зараженных среди детей. За минувшие сутки вирус подхватили 37 несовершеннолетних.За период пандемии пациентами с COVID-19 стали 107 984 жителей донского региона. Из них 5 089 не смогли побороть инфекцию. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.