В Ростовской области коронавирусом заболели более 96 тысяч человек. Из них 157 дончан подхватили инфекцию за последние сутки.По данным на 12 июня, наибольшее число зараженных вирусом COVID-19 - 36,3% - выявлено в возрастной категории от 18 до 45 лет. Наименьшее - среди пенсионеров старше 80 лет - 7,6% и среди детей - 5,7%. Еще 926 пациентов находятся в стационарах городских больниц.С начала пандемии точное число заразившихся в Ростовской области составило 96 089. Из них 4 569 человек не смогли справиться с болезнью и стали жертвами опасного вируса.