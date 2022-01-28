В Ростовской области коронавирус выявили у 2 341 человека

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области выявили рекорд – 2 341 заболевшего коронавирусом. Об этом 30 января сообщает региональное правительство.С начала пандемии на Дону опасная инфекция подтвердилась у 214 176 граждан. Большая часть из них уже поборола заболевание. В последнее время в области фиксируют случаи заболевания дельтой, однако омикрон набирает обороты. Этот штамм намного заразнее, нежели его предшественники.Обстановка в регионе ухудшается. Не исключено, что власти еще ужесточат ограничения. 29 января часть антиковидных мер начала действовать, однако этого может оказаться недостаточно, чтобы сдержать распространение инфекции.