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В Ростовской области коронавирус выявили у 2 341 человека

В Ростовской области коронавирус выявили у 2 341 человека
В Ростовской области выявили рекорд – 2 341 заболевшего коронавирусом. Об этом 30 января сообщает региональное правительство.

С начала пандемии на Дону опасная инфекция подтвердилась у 214 176 граждан. Большая часть из них уже поборола заболевание. В последнее время в области фиксируют случаи заболевания дельтой, однако омикрон набирает обороты. Этот штамм намного заразнее, нежели его предшественники.

Обстановка в регионе ухудшается. Не исключено, что власти еще ужесточат ограничения. 29 января часть антиковидных мер начала действовать, однако этого может оказаться недостаточно, чтобы сдержать распространение инфекции.
Фото: Алексей Бойко.
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