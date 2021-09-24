Новых заболевших коронавирусом выявили в 54 районах Ростовской области

Новых заболевших коронавирусом выявили в 54 городах и районах Ростовской области. За последние сутки инфекция подтвердилась у 482 жителей Дона. Лидер по числу новых зараженных - Ростов. Тут вирус нашли у 188 человек. На второй позиции оказались Азов, Батайск, Таганрог, Красносулиснкий, Сальский, Семикаракорский и Азовский районы и плюс по девять инфицированных.На Дону не осталось "чистых" от ковида муниципалитетов. Ситуация с распространением инфекции до сих пор остается напряженной. Если обстановка не начнет нормализоваться, власти могут ввести дополнительные ограничения.