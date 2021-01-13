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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 398 человек

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 398 человек
В Ростовской области установлен очередной антирекорд по количеству инфицированных COVID-19 за сутки. С 14 по 15 января специалисты выявили коронавирус у 398 человек, а общее число достигло 57 528.

По числу заболевших донской регион находится на первом месте в Южном федеральном округе и на шестом — в стране. Лидирующей тройкой остаются такие крупные субъекты, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Четвертое и пятое места занимают Нижегородская и Свердловская области соответственно. Всего с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 3 520 531 россиянина.

Опасная инфекция вынудила власти в ряде регионов ввести ограничительные меры, чтобы сдержать ее распространение. Так, Ростовская область до сих пор находится на втором этапе выхода из режима карантинных мер. В регионе ограничена работа заведений общепита и введен «масочный» режим. Всем жителям Дона нужно носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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