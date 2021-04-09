На Дону еще 239 человек заболели коронавирусом

В донском регионе еще 239 человек заболели коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщает региональное правительство.С начала пандемии в Ростовской области было выявлено 83 482 случая заражения COVID-19. Большая часть заболевших - пенсионеры.При этом инфекция опасна для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Коронавирус наносит удар по различным органам и системам организма человека, может вызвать самые серьёзные осложнения и привести к тяжелым последствиям. COVID-19 способен вызывать тяжелые осложнения со стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем и органов человека. Оказалось, что последствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция.