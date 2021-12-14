В Ростовской области коронавирус выявили еще у 655 человек
В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 655 человек. По данным на 16 декабря, большинство новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе COVID-19 подхватили 36,3% всех зараженных.
Немного меньше заболевших оказалось среди жителей региона от 46 до 65 лет (31,8%). В числе новых пациентов с коронавирусом появились и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили люди от 66 до 79 лет (18,5%) и старше 80 лет (5,3%). Также инфекцию подхватили и дети. Медики диагностировали COVID-19 у 8,1% несовершеннолетних.
Всего за период пандемии коронавирусом заразились 185 964 человека. По информации регионального правительства, 9 245 из них скончались от тяжелых последствий.
На Дону практически не уменьшается число новых заболевших COVID-19. Однако областные власти считают эпидситуацию достаточно благоприятной для празднования Нового года. С 20 декабря в регионе снимут ряд карантинных мер. Люди смогут снова получать плановую медпомощь, а также посещать дворцы культуры, цирки и другие общественные места.