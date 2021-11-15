В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 645 жителей

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число заболевших коронавирусом. За сутки с 16 по 17 ноября положительные результаты ПЦР-тестов получили 645 человек.Большинство новых пациентов с COVID-19 - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 38,2%. Среди людей от 46 до 65 лет выявили 30,7% случаев заражения. Еще 16,7% подхвативших вирус - пенсионеры от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет. Также в числе инфицированных оказались дети. Медики выявили 10,1% заболевших среди несовершеннолетних.Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 167 097 жителей донского региона. Большинство из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 8 244 из них скончались от тяжелых последствий COVID-19.