В Ростовской области коронавирус подхватили еще 582 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 582 жителя. За сутки с 19 по 20 октября диагноз подтвердился у 109 детей, что составляет 18,7% всех инфицированных.Также в числе новых пациентов с COVID-19 появились 153 человека в возрасте от 46 до 65 лет (26,3%) и 81 пенсионер от 66 до 79 лет (13,9%). Меньше всего случаев заражения выявили среди пожилых жителей региона старше 80 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 17 человек, или 2,9%.Большинство новых заболевших составили молодые люди - от 18 до 45 лет. Диагноз подтвердился у 191 представителя этой группы, что составляет 38,2% всех зараженных.Всего за период пандемии COVID-19 обнаружили у 149 403 человек. По информации областного правительства, 7 388 из них скончались от тяжелых последствий.