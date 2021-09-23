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В Ростовской области коронавирус убил еще 27 человек

В Ростовской области коронавирус убил еще 27 человек
Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 27 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 25 сентября, от последствий инфекции скончались люди с хроническими заболеваниями. Это 15 женщин (от 61 года до 85 лет) и 12 мужчин (от 41 года до 90 лет). Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 6 669 человек.

Стало больше и общее число заболевших. По данным медиков, коронавирус за сутки выявили у 480 человек. За все время пандемии больше 136 тысяч инфицированных лечились у донских врачей. Почти 90% победили заболевание.
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