В Ростовской области коронавирус убил еще 27 человек

Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 27 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 25 сентября, от последствий инфекции скончались люди с хроническими заболеваниями. Это 15 женщин (от 61 года до 85 лет) и 12 мужчин (от 41 года до 90 лет). Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 6 669 человек.Стало больше и общее число заболевших. По данным медиков, коронавирус за сутки выявили у 480 человек. За все время пандемии больше 136 тысяч инфицированных лечились у донских врачей. Почти 90% победили заболевание.