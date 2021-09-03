Еще 28 человек в Ростовской области стали жертвами COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве 3 сентября.За сутки инфекция забрала жизни еще 17 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 11 мужчин - от 40 до 84 лет. По данным медиков, все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Летальность на Дону составляет 4,82%. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов России. Больше всего скончавшихся по отношению к заболевшим обнаружили в Краснодарском крае. Там показатель летальности равен 7,88%. На втором месте с 5,3% находится Тульская область. Тройку замыкает донской регион.Всего с начала пандемии в Ростовской области от коронавируса скончался 6 071 человек. Это четвертый результат во всей России. Больше всего смертей от опасной инфекции обнаружили в Москве. Там число погибших доходит до 27 тысяч. На втором месте - Санкт-Петербург, в котором больше 20 тысяч человек не смогли побороть опасное заболевание. На третьем месте, обогнав донской регион всего на 2 тысячи, находится Московская область.За прошедшие сутки на Дону заразились еще 477 человек. С начала пандемии общее число заболевших достигло 125 842 жителей Ростовской области.