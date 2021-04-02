В Ростовской области еще 18 человек умерли от коронавируса

В Ростовской области еще 18 человек скончались от последствий коронавируса. Об этом рассказали в правительстве донского региона.По данным на 6 апреля, жертвами опасного вируса стали восемь женщин, две по 68 лет, 69, 71, 73, 74, 76, 84 лет, и десять мужчин – 62, 65, 66, 68, 70, 71, 72, двое по 74 года, 85 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 3694 человека.Примечательно, что за прошлые сутки специалисты зафиксировали только пять смертельных случаев. С чем был связан такой скачок в регистре умерших, неизвестно.Ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом показывает достаточно стабильные показатели. Так, за минувшие сутки опасным вирусом заразились 238 человек. Всего за время пандемии инфекцию выявили у 82281 человек, больше 90% из этого числа уже победили заболевание.