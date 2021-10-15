COVID-19 заболели еще 586 жителей Ростовской области

В Ростовской области увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За сутки с 17 по 18 октября диагноз подтвердился у 586 человек.Среди новых пациентов с COVID-19 большинство - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории коронавирус подхватили 230 человек, что составляет 39,3% всех инфицированных. На втором месте по числу зараженных - люди от 46 до 65 лет (162 человека, или 27,6%).Положительные результаты ПЦР-тестов получили пенсионеры и дети. Диагноз подтвердился у 71 человека в возрасте от 66 до 79 лет (12,1%) и у 17 граждан старше 80 лет (2,9%). Кроме того, заболели 106 несовершеннолетних - это 18,1% новых инфицированных.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 148 234 жителя Ростовской области. Большинство из них побороли опасную болезнь. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации правительства региона, 7 329 из них скончались от тяжелых последствий.