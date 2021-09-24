Медики выявили 485 новых случаев заражения коронавирусом на Дону

В Ростовской области зафиксировали новые случаи заболевания COVID-19. За сутки с 26 по 27 сентября диагноз подтвердился у 485 жителей региона.Больше трети из них - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты тестов на опасный вирус получили 163 человека. Немного меньше зараженных оказалось среди людей от 46 до 65 лет - 129 человек.В числе новых пациентов с COVID-19 появились и пенсионеры. Борьбу с опасной инфекцией начали 63 жителя Ростовской области от 66 до 79 лет и 24 - старше 80 лет. Также диагноз подтвердился у несовершеннолетних. За последние сутки коронавирус подхватили 106 детей.Общее число зараженных достигло 137 160 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако побороть опасный вирус смогли не все пациенты ковидных госпиталей. По информации правительства региона, 6 722 человека скончались от тяжелых последствий.