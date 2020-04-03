В Ростовской области сократилось количество людей под наблюдением из-за коронавируса

В Ростовской области за последние сутки не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 10 утра 6 апреля в регионе выявлено девять заболевших. Восемь из них приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, один прибыл из Москвы.Как сообщили в областном правительстве, под наблюдением медиков находятся 3 750 человек, из них на самоизоляции по месту жительства — 3 716. Ещё пятеро ждут результаты анализа из референс-центра. Предварительно у них был диагностирован коронавирус. Специалисты проводят повторное исследование.В обсерваторе лежат три человека, на базе городской больницы № 7 Таганрога — один.