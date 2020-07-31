В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вторые сутки сохраняется ниже единицы

Коэффициент распространения вируса COVID-19 в донском регионе продолжает оставаться ниже единицы. О данных на 4 августа сообщили в правительстве Ростовской области.Так, за последние сутки повысился показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения региона — с 317 до 320. Коэффициент распространения инфекции на протяжении двух дней застопорился на 0,98. Стоит отметить, что данные цифры непосредственно связанны с переходом области на следующий этап отмены карантинных запретов. Постепенное снижение показателя может стать влияющим фактором для очередного снятия ограничительных мер.Напомним, с 20 июля разрешили работать музеям, выставочным центрам и всем ранее закрытым непродовольственным магазинам. С 3 августа открылись аквапарки, размещенные на открытом воздухе, а также аттракционы в парках.