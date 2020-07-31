Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вторые сутки сохраняется ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса вторые сутки сохраняется ниже единицы
Коэффициент распространения вируса COVID-19 в донском регионе продолжает оставаться ниже единицы. О данных на 4 августа сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, за последние сутки повысился показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения региона — с 317 до 320. Коэффициент распространения инфекции на протяжении двух дней застопорился на 0,98. Стоит отметить, что данные цифры непосредственно связанны с переходом области на следующий этап отмены карантинных запретов. Постепенное снижение показателя может стать влияющим фактором для очередного снятия ограничительных мер.

Напомним, с 20 июля разрешили работать музеям, выставочным центрам и всем ранее закрытым непродовольственным магазинам. С 3 августа открылись аквапарки, размещенные на открытом воздухе, а также аттракционы в парках.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.