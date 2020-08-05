В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 уже пятый день сохраняется ниже единицы

Коэффициент распространения вируса COVID-19 среди жителей донского региона уже пятый день сохраняется ниже единицы. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Так, показатель инфицированных на 100 тысяч дончан продолжает расти. За сутки данная цифра подскочила с 326 до 329. Сам коэффициент распространения инфекции уже второй день держится на 0,98. Стоит отметить, что он все равно сохраняется ниже единицы, что может привести к очередному ослаблению ограничительных мер.На территории Ростовской области с 3 августа возобновили деятельность аквапарки на открытом воздухе, а также аттракционы в парках и зонах отдыха. С 10 августа разрешат работать всем театрам, кинотеатрам и предприятиям общепита. Кроме того, в понедельник у жителей донского региона появится возможность проводить и участвовать в экскурсиях, группы которых не должны превышать 25 человек.