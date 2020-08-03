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Коэффициент распространения вируса COVID-19 в Ростовской области немного снизился за прошедшие сутки

Коэффициент распространения вируса COVID-19 в Ростовской области немного снизился за прошедшие сутки
В Ростовской области немного снизился коэффициент распространения COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 5 августа, коэффициент заболеваемости коронавирусом уменьшился за последние сутки с 0,98 до 0,97. Цифра продолжает сохраняться ниже единицы, что может положительно повлиять на очередное снятие ограничительных мер. При этом показатель заразившихся на 100 тысяч населения вырос с 320 до 323.

В настоящее время Ростовская область находится на втором этапе отмены карантинных запретов. Так, последнее послабление ограничительных мер началось с 3 августа. В этот день возобновили деятельность аквапарков, размещенных на открытом воздухе, а также аттракционов в парках и зонах отдыха.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области

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