В Ростовской области клещи укусили 45 детей

В Ростовской области от укусов клещей пострадал 81 человек. Среди них 45 детей младше 14 лет. Всем пострадавшим потребовалась медпомощь.За последние три недели число укушенных увеличилось в шесть раз, сообщает Роспотребнадзор. В частности, по состоянию на 25 марта зарегистрировали 13 пострадавших от укусов клещей, из которых пять - дети.В донском регионе есть активные очаги клещевых инфекций, которые опасны для населения: Крымская геморрагическая лихорадка и клещевые боррелиозы (болезнь Лайма). Первый поражает сразу несколько систем организма. Болезнь сопровождается повышенной температурой, головокружениями, учащенным сердцебиением, ломотой в теле. У пациентов могут открыться кровотечения из-за поражения сердечно-сосудистой системы. Около 30% заболевших Крымской геморрагической лихорадкой не могут побороть инфекцию.Болезнь Лайма - самая распространенная среди передаваемых через укусы клещей. У пациентов также повышается температура, появляются головные боли, усталость. Обычно побороть вирус можно с помощью антибиотиков. Но в случае, если болезнь диагностируют слишком поздно, исход будет летальным.Наибольшему риску заражения подвержены пастухи, доярки, скотники и те, кто занимается забоем, стрижкой скота или сельскохозяйственными работами.