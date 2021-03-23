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Пятеро детей пострадали от укусов клещей в Ростовской области

Пятеро детей пострадали от укусов клещей в Ростовской области
В донском регионе пять детей пострадали от укусов клещей. За последнюю неделю – по состоянию на 20 марта в области насчитывают 13 укушенных. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками множества инфекций, а их укусы могут быть опасны для людей. Особенно опасна Крымская геморрагическая лихорадка. Симптомами заболевания являются резкое повышение температуры тела,
ухудшение общего состояния, сильная головная боль, мышечная слабость и боли, а также заторможенность и апатия.

При обнаружении клеща на теле необходимо обратиться за медицинской помощью.

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