В Ростовской области уже 490 человек пострадали от укусов клещей



Уже 490 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области. Среди них — 200 детей возрастом до 14 лет.



Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, больше всего укушенных оказалось в донской столице — 47 человек. На втором месте стоит Таганрог, там 39 человек обратились в медучреждения.



У клещей, собранных в Ростове, Сальском и Куйбышевском районах, нашли бактерии боррелии. Паразиты-переносчики инфекции через укус заражают человека болезнью Лайма. Одни из симптомов — боль в суставах, температура, высыпания на коже и головная боль.



Специалисты требуют от глав администраций как можно скорее начать истребление клещей. С наступлением тепла дончане каждые выходные выбираются отдыхать на природу. В связи с этим повышается риск подхватить паразита.