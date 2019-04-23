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В Ростовской области уже 490 человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области уже 490 человек пострадали от укусов клещей
Уже 490 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области. Среди них — 200 детей возрастом до 14 лет.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, больше всего укушенных оказалось в донской столице — 47 человек. На втором месте стоит Таганрог, там 39 человек обратились в медучреждения.

У клещей, собранных в Ростове, Сальском и Куйбышевском районах, нашли бактерии боррелии. Паразиты-переносчики инфекции через укус заражают человека болезнью Лайма. Одни из симптомов — боль в суставах, температура, высыпания на коже и головная боль.

Специалисты требуют от глав администраций как можно скорее начать истребление клещей. С наступлением тепла дончане каждые выходные выбираются отдыхать на природу. В связи с этим повышается риск подхватить паразита.

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