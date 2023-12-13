В Ростовской области из-за гололеда продлили штормовое предупреждение

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до вечера 13 декабря. Информацию сообщили в донском ГУ МЧС.До конца суток в регионе прогнозируют сильный ветер. Порывы воздушных масс достигнут 18 метров в секунду. На проезжей части третьи сутки сохраняется гололед. Накануне в области прошел ледяной дождь. Он стал причиной множества аварий. Последние двое суток две тысячи человек получили травмы и обратились в больницы за медпомощью.В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Важно обувать нескользящую обувь, чтобы не упасть на льду. Также пешеходам следует избегать деревьев, ЛЭП и рекламных щитов, которые могут в любой момент рухнуть под порывами ветра.