В Ростовской области из-за аварии три посёлка остались без воды



Перед Новым годом три посёлка в Ростовской области остались без воды. Около 10 часов 30 декабря на трубопроводе направления Новошахтинск – посёлок Новосветловский. Поломка случилось возле одного из кафе.



Порыв оказался серьёзным, и коммунальщикам пришлось перекрыть воду. Подачу прекратили в посёлках Майский, Южная, Нежданная, а также частично в Октябрьском районе. На месте уже работает ремонтная бригада. Жителям Шахт и Октябрьского района воду привозят на автоцистернах.



Пока не сообщается, в какие сроки удастся устранить поломку.