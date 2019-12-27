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В Ростовской области из-за аварии три посёлка остались без воды

В Ростовской области из-за аварии три посёлка остались без воды
Перед Новым годом три посёлка в Ростовской области остались без воды. Около 10 часов 30 декабря на трубопроводе направления Новошахтинск – посёлок Новосветловский. Поломка случилось возле одного из кафе.

Порыв оказался серьёзным, и коммунальщикам пришлось перекрыть воду. Подачу прекратили в посёлках Майский, Южная, Нежданная, а также частично в Октябрьском районе. На месте уже работает ремонтная бригада. Жителям Шахт и Октябрьского района воду привозят на автоцистернах.

Пока не сообщается, в какие сроки удастся устранить поломку.

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