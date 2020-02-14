В Ростовской области из-за аварии без воды остались несколько поселков



В Ростовской области из-за аварии на водоводе без воды остались несколько населенных пунктов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.



Так, 17 февраля в поселке Новосветловский произошла коммунальная авария. В связи с этим прекращена подача воды в поселки Майский, Южная часть поселка Нежданная города Шахты и частично Октябрьский район.



На систему теплоснабжения ситуация не влияет. В домах дончан есть тепло. Подвоз воды в населенные пункты будет осуществляться автоцистернами.