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В Ростовской области из-за аварии без воды остались несколько поселков

В Ростовской области из-за аварии без воды остались несколько поселков
В Ростовской области из-за аварии на водоводе без воды остались несколько населенных пунктов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, 17 февраля в поселке Новосветловский произошла коммунальная авария. В связи с этим прекращена подача воды в поселки Майский, Южная часть поселка Нежданная города Шахты и частично Октябрьский район.

На систему теплоснабжения ситуация не влияет. В домах дончан есть тепло. Подвоз воды в населенные пункты будет осуществляться автоцистернами.

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