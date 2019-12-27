В Ростовской области устранили аварию, из-за которой три посёлка остались без воды



В Ростовской области устранили коммунальную поломку, из-за которой несколько населённых пунктов остались без воды. Порыв произошёл около 10 часов 30 декабря на трубопроводе направления Новошахтинск – посёлок Новосветловский Октябрьского района.



Чтобы провести ремонт, рабочим пришлось перекрыть воду. Подачу прекратили в посёлках Нежданная, Южная и Майский, а также в некоторых домах Октябрьского района. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, около 6 часов 31 декабря ремонтные работы были закончены. Коммунальщики начали заполнять систему водой.