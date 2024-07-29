Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из кранов местных жителей течет голубая мыльная жидкость

В Ростовской области из кранов местных жителей течет голубая мыльная жидкость
В поселке Горняцком Ростовской области из кранов местных жителей потекла голубая вода с пеной. Об этом в социальных сетях сообщила одна из жительниц.

По словам местной жительницы, странную жидкость обнаружили 24 июля около 9:00. Женщина решила набрать стакан воды из крана. Вместо обычной воды она увидела мыльный раствор голубого оттенка. Местная жительница решила оставить воду в стакане, чтобы посмотреть, что с ней будет позже.

Спустя время, снимая все на камеру, женщина перелила воду в бутылку. Странная жидкость продолжила пениться и сохранила свой цвет.

- Вода с пеной, запах у нее химии. Она даже сейчас пенится, - комментирует женщина.

Причины возникновения странной воды в кране неизвестны. Как сообщают местные, голубую воду они отнесли на экспертизу.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.