В Ростовской области из кранов местных жителей течет голубая мыльная жидкость

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В поселке Горняцком Ростовской области из кранов местных жителей потекла голубая вода с пеной. Об этом в социальных сетях сообщила одна из жительниц.По словам местной жительницы, странную жидкость обнаружили 24 июля около 9:00. Женщина решила набрать стакан воды из крана. Вместо обычной воды она увидела мыльный раствор голубого оттенка. Местная жительница решила оставить воду в стакане, чтобы посмотреть, что с ней будет позже.Спустя время, снимая все на камеру, женщина перелила воду в бутылку. Странная жидкость продолжила пениться и сохранила свой цвет.- Вода с пеной, запах у нее химии. Она даже сейчас пенится, - комментирует женщина.Причины возникновения странной воды в кране неизвестны. Как сообщают местные, голубую воду они отнесли на экспертизу.