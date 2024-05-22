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В Ростове на Вересаева из кранов потекла грязная вода

В Ростове на Вересаева из кранов потекла грязная вода
В Ростове на Вересаева из кранов потекла грязная вода. На мутную жидкость пожаловались местные жители в социальных сетях вечером 21 мая.

По словам жителей, вода приобрела зелёный оттенок. При этом у нее нет запаха. На ванне остается налет от жидкости. Местная жительница жалуется, что после такой воды придется мыть ванну с белизной.

Видимо, пока проблему не решат, горожанам придется принимать душ в другом месте, а также покупать питьевую воду для бытовых нужд в ближайших магазинах.

Чтобы устранить проблему в ближайшее время, ростовчанам следует обратиться в Ростовводоканал.
Фото: соцсети
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