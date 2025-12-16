В Ростовской области спасают котенка с редким врожденным вывихом коленных суставов

Фото: приют Феникс

Волонтеры приюта "Феникс" в Азове борются за жизнь маленькой кошечки Элоди, страдающей редким врожденным заболеванием – вывихом коленных суставов. Котенка принесли в приют в начале декабря, объяснив "аллергией у жены".Первое время Элоди развивалась как обычный котенок, но вскоре начала хромать, а затем с трудом передвигаться. Обследование в ветеринарной клинике показало, что у малышки врожденный вывих коленных суставов – случай крайне редкий, особенно у таких маленьких котят. Если не провести лечение, лапки могут деформироваться, болеть и разрушиться, что серьезно ухудшит качество жизни Элоди.Волонтеры подчеркивают уникальность случая.-Ни приют, ни две ветеринарные клиники, в которых занимались малышкой, пока не сталкивались с подобными случаями у таких маленьких котят, - подчеркнули волонтеры.На днях Элоди перенесла первую операцию, которая прошла успешно. После Нового года потребуется еще одна, дорогостоящая операция. Приют обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи в сборе средств на лечение Элоди, чтобы дать малышке шанс на полноценную жизнь без боли и ограничений. Подробности о том, как помочь котенку, можно узнать в приюте "Феникс" города Азов.