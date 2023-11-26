Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове спасатели сняли с дерева котенка

В Ростове спасатели сняли с дерева котенка
В Ростове спасатели сняли котенка с дерева. Спасательная операция пушистого прошла 25 ноября.

Котенок взобрался на дерево высотой с четырехэтажный дом в районе Соборного. Но спуститься самостоятельно не смог. С самого утра пушистый сидел на ветке и жалобно мяукал. Ближе к вечеру на это обратили внимание прохожие и вызвали сотрудников МЧС.

Сотрудники экстренной службы развернули трехколенную лестницу и аккуратно спустили котенка на землю.

- Животное было очень испугано, расцарапало лицо спасателю и убежало, - как сообщают в социальных сетях ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.