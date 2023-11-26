В Ростове спасатели сняли с дерева котенка

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове спасатели сняли котенка с дерева. Спасательная операция пушистого прошла 25 ноября.Котенок взобрался на дерево высотой с четырехэтажный дом в районе Соборного. Но спуститься самостоятельно не смог. С самого утра пушистый сидел на ветке и жалобно мяукал. Ближе к вечеру на это обратили внимание прохожие и вызвали сотрудников МЧС.Сотрудники экстренной службы развернули трехколенную лестницу и аккуратно спустили котенка на землю.- Животное было очень испугано, расцарапало лицо спасателю и убежало, - как сообщают в социальных сетях ГУ МЧС по Ростовской области.