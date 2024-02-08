В Ростовской области ищут мужчину, который угрожал расстрелять учителей в школе

Фото: ориентировки

В Азове Ростовской области разыскивают мужчину, который угрожал учителям школы расправой. Ориентировки на мужчину появились в соцсетях 8 февраля.Инцидент произошел 2 февраля в МБОУ СОШ № 11 на пересечении улицы Мира и переулка Красноармейского. В тот день неизвестный мужчина нагрянул в учебное заведение и грозился расстрелять педагогов. Испугавшись, сотрудники обратились за помощью в полицию.Позже выяснилось, что угрожавшим оказался некий 61-летний Фуада Фаикович. Мужчина не имеет определенного места жительства и мотив его угроз пока не известен. Где сейчас находится горожанин, непонятно.Всех неравнодушных людей просят помочь в поиске подозреваемого. На вид ему – около 50-60 лет, рост – 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. В тот день он надел безрукавку сине-серого цвета и черные брюки. Обут мужчина в черные кеды с белой подошвой. На голове у него шапка черного цвета.Если вам известно, где может находиться азовчанин, позвоните по номерам: 8 (86342) 7-14-20 или 02.