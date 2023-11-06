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В Ростове разыскивают пропавшего 65-летнего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего 65-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 65-летнего мужчину. Информации о местонахождении Александра Пешкова нет уже неделю.

Мужчина ушел из дома 29 октября и назад не вернулся. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию. Позже к поискам подключились волонтерские отряды.

Мужчина среднего роста (180 сантиметров) и худощавого телосложения. Он лысый и с голубыми глазами. В день исчезновения он надел черную куртку, темно-синие штаны и обул черные кроссовки. На голове у него шапка черного цвета, с собой взял сумку.

Если вам известно, где может находиться ростовчанин, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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