В Ростове разыскивают пропавшего 65-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 65-летнего мужчину. Информации о местонахождении Александра Пешкова нет уже неделю.Мужчина ушел из дома 29 октября и назад не вернулся. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию. Позже к поискам подключились волонтерские отряды.Мужчина среднего роста (180 сантиметров) и худощавого телосложения. Он лысый и с голубыми глазами. В день исчезновения он надел черную куртку, темно-синие штаны и обул черные кроссовки. На голове у него шапка черного цвета, с собой взял сумку.Если вам известно, где может находиться ростовчанин, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.