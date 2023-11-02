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В Ростовской области разыскивают пропавшего глухонемого мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего глухонемого мужчину
В Верхнедонском районе пропал без вести 46-летний глухонемой мужчина. Информации о местонахождении Сергея Сомова нет с 26 октября.

Мужчина ушел из дома в станице Казанской в неизвестном направлении. Через несколько часов он перестал отвечать на звонки и сообщения родственников. О том, где находится, местный житель не сообщил и друзьям. Близкие забили тревогу и обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Местный житель ростом 175 сантиметров и плотного телосложения. У него волосы черного цвета и карие глаза. В тот день, предположительно, он был одет в светлую куртку, темные джинсы, обут в черные туфли. С собой он взял черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться Сергей, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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