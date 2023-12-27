Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ищут пропавшего 83-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Ростове ищут пропавшего 83-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи
В Ростове-на-Дону без вести пропал 83-летний мужчина. О местонахождении Юрия Литовченко нет информации больше двух недель.

Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 12 декабря. Спустя время он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались за его здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением.

Юрий Литовченко ростом 155 сантиметров и худощавого телосложения. У него светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черную куртку и такого же цвета брюки. Обут мужчина в светло-серые ботинки.

Ситуацию осложняет то, что пенсионеру необходима медпомощь. Если вам известно, где может находиться пропавший, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.