В Ростове ищут пропавшего 83-летнего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону без вести пропал 83-летний мужчина. О местонахождении Юрия Литовченко нет информации больше двух недель.Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 12 декабря. Спустя время он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались за его здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением.Юрий Литовченко ростом 155 сантиметров и худощавого телосложения. У него светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черную куртку и такого же цвета брюки. Обут мужчина в светло-серые ботинки.Ситуацию осложняет то, что пенсионеру необходима медпомощь. Если вам известно, где может находиться пропавший, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.