В Ростовской области еще у 162 человек обнаружили коронавирус. Официальные данные размещены на портале стопкоронавирус.рф.Так, по состоянию на 13 сентября в регионе зафиксировано 18 870 случаев заболевания инфекцией. В основном вирус протекает у людей бессимптомно или в легкой форме. Особо опасен COVID-19 для пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.Напомним, Ростовская область находится на втором этапе выхода из режима ограничительных мер. В области разрешена работа кафе и ресторанов, всех магазинов, выставочных центров, парков аттракционов, музеев, аквапарков и спортзалов.