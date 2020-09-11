Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области еще у 162 человек обнаружили коронавирус

В Ростовской области еще у 162 человек обнаружили коронавирус
В Ростовской области еще у 162 человек обнаружили коронавирус. Официальные данные размещены на портале стопкоронавирус.рф.

Так, по состоянию на 13 сентября в регионе зафиксировано 18 870 случаев заболевания инфекцией. В основном вирус протекает у людей бессимптомно или в легкой форме. Особо опасен COVID-19 для пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, Ростовская область находится на втором этапе выхода из режима ограничительных мер. В области разрешена работа кафе и ресторанов, всех магазинов, выставочных центров, парков аттракционов, музеев, аквапарков и спортзалов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.