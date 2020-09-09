В Ростовской области еще четыре человека скончались от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса скончались еще четыре человека. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 11 сентября, за сутки выявлена смерть четверых зараженных COVID-19. Все умершие - пенсионеры разного возраста. Так, умершими стали 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, онкозаболеванием; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и анемией; 91-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ. За весь период жертвами новой коронавирусной инфекции в Ростовской области стали 393 человека.Растет и общее количество зараженных коронавирусом в регионе. Так, по последним данным, за сутки положительный диагноз получили 158 дончан, из которых 84 случая зафиксированы в Ростове-на-Дону.Большинство из заболевших находятся на лечении дома.