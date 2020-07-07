В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались ещё три человека
На Дону за сутки от коронавируса скончались ещё три человека. Об этом утром 8 июля сообщили в правительстве региона.
Среди умерших – 97-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями печени и почек. Также скончался 54-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями. Третьим умершим за сутки стал 80-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с неврологическими осложнениями и нарушением обмена веществ.
Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 152 человека.
Напомним, на утро 8 июля в Ростовской области зарегистрирован 10 441 случай заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 91 человека.