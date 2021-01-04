В Ростовской области медики вылечили еще 473 пациента, болевших коронавирусом

В донском регионе за период пандемии коронавирус побороли 46 466 человек. Из них 473 получили отрицательные тесты за сутки с 11 по 12 января.Увеличилось и количество заболевших. По информации регионального правительства, за последние 24 часа инфекцию подхватили 394 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 56 349 человек.В стационарах медики лечат 2 972 пациентов, среди которых 273 – в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Под наблюдением врачей находится 29 541 житель Ростовской области. Как правило, это люди с явными симптомами COVID-19 или те, у кого хотя бы один из трех тестов оказался положительным. Дончане с подозрениями на коронавирус изолируются от близких и окружения самостоятельно, а если нет такой возможности, их помещают в стационары.