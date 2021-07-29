В Ростовской области еще 426 человек подхватили COVID-19

В Ростовской области еще 426 человек подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном правительстве. Это вновь бьет рекорды в регионе по заболеваемости за весь период пандемии.По данным на 31 июля, наибольшее число зараженных выявили в возрастной категории от 18 до 45 лет - 42,2%. Еще 4% жителей, у кого подтвердился диагноз коронавирус, - пенсионеры старше 80 лет, 9,9% - дети.За весь период пандемии на территории Ростовской области выявили уже 109 626 инфицированных жителей. Из них около 90% смогли побороть опасную болезнь и вернуться к привычной жизни.