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На Дону еще 209 человек подхватили коронавирусную инфекцию

На Дону еще 209 человек подхватили коронавирусную инфекцию

На Дону еще 209 жителей подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном правительстве. За весь период пандемии в Ростовской области инфекцией COVID-19 заболел уже 89 701 человек.

По данным на 8 мая, новыми заболевшими стали 28,7% дончан в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65 лет, еще 20,1% от общего числа зараженных возрастом от 66 до 79 лет. Количество инфицированных пенсионеров старше 80 лет оставило 4,3% , а среди детей положительные тесты за последние сутки получили 22 человека.

Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области от опасной инфекции вылечились уже около 90% от всех инфицированных дончан. Они смогли побороть вирус и вернуться к нормальной жизни. Около 4% жителей не справились с тяжелым заболеванием и стали жертвами опасной инфекции.

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