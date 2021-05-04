На Дону еще 209 человек подхватили коронавирусную инфекцию

На Дону еще 209 жителей подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональном правительстве. За весь период пандемии в Ростовской области инфекцией COVID-19 заболел уже 89 701 человек.По данным на 8 мая, новыми заболевшими стали 28,7% дончан в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65 лет, еще 20,1% от общего числа зараженных возрастом от 66 до 79 лет. Количество инфицированных пенсионеров старше 80 лет оставило 4,3% , а среди детей положительные тесты за последние сутки получили 22 человека.Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области от опасной инфекции вылечились уже около 90% от всех инфицированных дончан. Они смогли побороть вирус и вернуться к нормальной жизни. Около 4% жителей не справились с тяжелым заболеванием и стали жертвами опасной инфекции.