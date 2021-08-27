В Ростовской области еще 28 человек стали жертвами COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве 31 августа.Это 19 женщин от 44 до 95 лет и девять мужчин - от 60 до 92 лет. По информации медиков, все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии на Дону от вируса скончались 5 988 человек.Летальность в Ростовской области вновь стала выше. Так, на 31 августа показатель равен 4,81%. Это третий показатель среди всех регионов России. На втором месте с 5,27% - Тульская область. Самым опасным местом в России оказался Краснодарский край. Там от коронавируса умирает почти каждый восьмой заразившийся кубанец.За прошедшие сутки на Дону выявили еще 481 случай заражения. Всего с начала пандемии число заболевших дошло до 124 тысяч человек.