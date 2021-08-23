Еще 26 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом 25 августа сообщили в региональном правительстве.Это 17 женщин в возрасте от 45 лет до 91 года и девять мужчин – от 49 до 83 лет. Как сообщают медики, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и других. Всего с начала пандемии опасную инфекцию не смогли побороть 5 825 человек.Летальность на Дону остается на стабильно высоком уровне. По состоянию на 25 августа из 100 заболевших почти пятеро не справляются с вирусом и погибают. Ростовская область входит в тройку регионов с самым высоким процентом летальности. Выше только в Краснодарском крае и Тульской области. На Кубани показатель равен 7,67%, а в Туле и области - 5,22%.С начала пандемии в донском регионе заразились 121 509 человек. За последние 24 часа это число пополнилось еще на 482 инфицированных.