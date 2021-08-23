Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 26 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

Еще 26 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

Еще 26 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса. Об этом 25 августа сообщили в региональном правительстве.

Это 17 женщин в возрасте от 45 лет до 91 года и девять мужчин – от 49 до 83 лет. Как сообщают медики, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и других. Всего с начала пандемии опасную инфекцию не смогли побороть 5 825 человек.

Летальность на Дону остается на стабильно высоком уровне. По состоянию на 25 августа из 100 заболевших почти пятеро не справляются с вирусом и погибают. Ростовская область входит в тройку регионов с самым высоким процентом летальности. Выше только в Краснодарском крае и Тульской области. На Кубани показатель равен 7,67%, а в Туле и области - 5,22%.

С начала пандемии в донском регионе заразились 121 509 человек. За последние 24 часа это число пополнилось еще на 482 инфицированных.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.