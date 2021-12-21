Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области еще 27 человек скончались от COVID-19 за последние сутки

В Ростовской области еще 27 человек скончались от COVID-19 за последние сутки
В Ростовской области еще 27 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. О данных на 23 декабря сообщает региональное правительство.

Медики зафиксировали 19 женщин возрастом от 57 до 83 лет, а также восемь мужчин от 48 лет до 81 года, которые скончались от коронавируса. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, онкология, сахарный диабет и другое. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 9 419 человек.

Положительная динамика наблюдается и в общем числе зараженных в регионе. За сутки опасный вирус выявили у 521 жителя Ростовской области. Среди них большее количество - люди от 18 до 45 лет.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.