В Ростовской области еще 27 человек скончались от COVID-19 за последние сутки

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В Ростовской области еще 27 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. О данных на 23 декабря сообщает региональное правительство.Медики зафиксировали 19 женщин возрастом от 57 до 83 лет, а также восемь мужчин от 48 лет до 81 года, которые скончались от коронавируса. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - ожирение, онкология, сахарный диабет и другое. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 9 419 человек.Положительная динамика наблюдается и в общем числе зараженных в регионе. За сутки опасный вирус выявили у 521 жителя Ростовской области. Среди них большее количество - люди от 18 до 45 лет.